Nossa Senhora de Fátima é lembrada com missas no Garcia e Brotas

Esta quinta-feira, 13, é festiva para os católicos, que comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima. Fiéis lotaram, logo no começo da manhã, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Garcia, para assistir a alvorada às 6h e acompanhar a primeira missa, às 7h30. Homenagens acontecem durante todo o dia dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. As celebrações estão previstas para 10h, 15h30 e 19h.





De acordo com dados históricos, a data 13 de maio é dedicada à santa porque em 1917 três crianças presenciaram a aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, na cidade que leva o nome da santa.



