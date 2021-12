"Nossa, não pensei que fosse doer tanto", desabafa dona de cães sequestrados

“Nossa, não pensei que fosse doer tanto. Quando pediram os cachorros, meu mundo caiu, fiquei sem chão. Mas agora o chão voltou, são meus filhos”, desabafou, muito emocionada, a analista de sistema Fabrícia Gallindo, ao reencontrar Ariel e Argus, dois cães da raça Maltês, na 16ª Delegacia da Pituba, na tarde desta quarta-feira, 28.

Os cachorros foram localizados por volta das 14h50, na Ladeira do Cangira, no Engenho Velho da Federação, quase dez horas após terem sido roubados na rua do Benjoim, no Caminho das Árvores.

Ariel e Argus – pai e filho –, foram levados por três criminosos às 5h47 da manhã, enquanto passeavam na Praça São Vicente com a dona. Os suspeitos chegaram ao local em um veículo preto de dados não anotados. Dois homens desceram do carro e um outro ficou aguardando para dar fuga.

“Eles desceram do carro dizendo que era assalto. Aí saí correndo, mas eles vieram atrás e pediram os cachorros. Depois um perguntou se eu tinha celular, me revistou e fugiu com os cachorros. Ainda corri atrás do carro, mas depois parei, pensei e fui para casa pegar o carro para ir atrás deles”, lembrou Fabrícia.

Câmeras

Toda ação foi registrada por câmeras de segurança de prédios da rua. Nas imagens, é possível ver a vítima correndo e puxando os animais e os dois criminosos atrás. Ela é encurralada por eles em um muro e, sob a mira de um revólver, é obrigada a entregar os cachorros. Em seguida, fogem.

A delegada Maria Selma, titular da 16ª Delegacia da Pituba, acredita que os cães foram roubados por encomenda e, em seguida, entregues a um receptador. “Acho que passaram logo para quem encomendou. A pessoa que comprou deve ter visto toda repercussão e arrumou um local para abandoná-los”, analisou.

Os cachorros foram encontrados próximo a um posto de combustível, em um cruzamento das avenidas Garibaldi e Lucaia. Um dos cachorros estava dentro de uma bolsa falsa e o outro, amarrado à alça da bolsa. “Vamos olhar as imagens e tentar identificar quem os deixou no local. Quem roubou vai responder por roubo qualificado e quem comprou vai ser autuado por receptação”, disse ela.

