"Nós acreditamos na justiça divina", diz pai de Leonardo

O sentimento compartilhado pela família de Leonardo Moraes de Almeida, de 33 anos, que morreu na noite desta terça-feira, 16, é uma mistura de tristeza e indignação. Consternados com o caso que inseriu o primo da cantora Ju Moraes nas estatísticas de mortes violentas em Salvador, os familiares esperam que a justiça seja feita.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o médico Carlos Aníbal Torres de Almeida, pai de Leonardo, falou sobre a dor vivida neste momento e sobre os planos do filho de levar uma vida tranquila, longe da capital baiana.

"Meu filho pretendia fazer muita farra e paquerar nesta semana, porque iria se despedir de Salvador para morar no seu paraíso. Ele estava fazendo uma construção em Algodões, praia próxima de Itacaré, onde iria morar na natureza e fugir da violência. Infelizmente não deu tempo", explica o pai, que havia saído do cemitério Jardim da Saudade para preparar o sepultamento do filho, a ser realizado nesta quarta-feira, 17, às 17h.

A construção na praia era um sonho que seria realizado por Leonardo. Em uma foto publicada em seu perfil no Facebook, no dia 26 de março, ele escreveu: "Olha pessoal o chalezinho tá saindo....e hj como foi um dia especial tive q compartilhar com vcs...Acordo feliz em ver meu sonho se construindo aos poucos mesmo n dando p fazer minha corrida matinal".

Apesar da morte trágica - Leonardo foi baleado pelo policial civil Jansen Alves Nascimento na madrugada do último sábado, 13, após uma briga no Largo do Imbuí -, a família afirma que não quer vingança. "Meu filho não morreu em vão. Estou pedindo que se faça alguma coisa pela segurança e pela saúde do nosso País. É por isto que recentemente ocorreram estas manifestações todas", explica Carlos.

Médico há 38 anos, Carlos trabalha atualmente na microrregião de Irecê, mas ressalta a preocupação com os outros filhos que moram em Salvador. "A gente sai para tomar uma cerveja e não sabe se volta. Espero que isso não aconteça com o filho de ninguém, pois não dá para descrever a dor. Se a justiça terrestre falhar, a divina não falhará", enfatiza.

Em março deste ano, Leonardo publicou uma foto da casa na praia

Primo contesta versão do policial - Um primo de Leonardo, que não quis ter seu nome revelado por medo de represálias da polícia, afirma que o depoimento de Jansen sobre o caso foi "mentiroso e covarde".

O familiar afirma que os fatos foram distorcidos na versão do acusado. Por ser um parente próximo da vítima, ele teve acesso a algumas pessoas que presenciaram o crime e prestaram depoimento à polícia. "Houve um flerte de uma das meninas que estava na mesa do policial com meu primo e o amigo dele. Quando eles viram que elas estavam acompanhadas, saíram de perto. Meia hora após Leonardo pedir de volta uma cadeira emprestada, ele levou um murro pelas costas do sobrinho deste policial. Ele reagiu e os dois se atracaram no chão, até que o policial chegou próximo e atirou covardemente nas costas de Léo", explica.

Ele ressalta que a balística comprovou a execução, pois a bala quebrou a costela e afetou os órgãos internos da vítima. Após o primeiro disparo, o amigo de Leonardo, Lucas Urpia de Almeida, tentou acabar com a briga, mas levou um tiro na região da barriga. "O policial sabia que um tiro de pistola calibre 40 na barriga mata. Lucas só não morreu porque teve muita sorte do tiro pegar de raspão", revela.

