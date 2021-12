Normas básicas de higiene são ignoradas

O que você observa quando faz uma refeição em um restaurante de comida a quilo? Além da aparência, existe uma série de elementos que devem ser levados em conta antes de saciar a fome. Do contrário, os riscos de contrair uma infecção intestinal ao se render às tentações de um restaurante são reais.

A depender da bactéria, a intoxicação pode levar a desidratação e mal-estar profundo. Especialmente em crianças e idosos, pode levar até à morte.

"Intoxicação alimentar é uma doença séria", assinala a nutricionista Márcia Magalhães, que completa: "A primeira coisa a se observar em um restaurante é se o local possui um nutricionista. Isso já garante alguma segurança". Mas não é só. Deve-se prestar atenção especial à higiene, à exposição dos alimentos e até aos funcionários antes de servir o prato.

Mão na massa

Sob a orientação da nutricionista Sheyla França, coordenadora do curso de Nutrição da Universidade Salvador (Unifacs), a reportagem de

A TARDE visitou 14 estabelecimentos que oferecem comida a quilo, situados em diversos pontos da região do Iguatemi e da Pituba.

Nenhum deles estava completamente de acordo com os parâmetros de segurança alimentar informados pela especialista. O item mais desrespeitado foi a mesa de temperatura. Embora todos os alimentos quentes estivessem expostos em locais apropriados, nem sempre a temperatura era condizente com o ideal (em torno de 60° C, segundo a especialista).

Mas, se os alimentos que devem ser aquecidos invariavelmente não eram tão quentes assim, a situação piora quando se trata das saladas, sobremesas e molhos.



Estes devem ser mantidos a uma temperatura de, no máximo, 10° C, explica Sheyla, uma vez que o calor possibilita o ambiente para a proliferação de bactérias. "O ideal é que o consumidor sinta que a salada, por exemplo, está geladinha", afirma ela.

Nenhum dos estabelecimentos visitados expunha todos os itens na temperatura considerada adequada. A ausência de um aparador ou similar, que proteja a comida do contato com a saliva do consumidor, é também uma irregularidade comum. Apenas um dos restaurantes possuía o equipamento.

Em contrapartida, alguns deles ostentavam um placa de "boas maneiras", solicitando que o cliente evitasse conversar próximo aos alimentos, por exemplo.

"O aparador é fundamental. Ninguém pode ser obrigado a ficar calado", assinala Sheyla. Já Márcia Magalhães acredita que este item, sozinho, não é o suficiente: "O aparador ajuda, mas não impede os micro-organismos. As pessoas que devem ter o cuidado de evitar falar".

Outros itens, como embalagens sem data de validade, funcionários sem a touca ou manipulando paralelamente dinheiro e alimentos, foram observados isoladamente.

