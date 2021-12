Nordeste de Amaralina recebe feira de serviços

“Sou do interior e vim aqui na esperança de tirar minha certidão de nascimento. Descobri que posso fazer isso sem precisar viajar para minha cidade. É bom demais!”. Quem diz isso é Antônio Reis, de 35 anos, morador do Nordeste de Amaralina, um dos beneficiados pela primeira Caravana da Justiça Social deste ano.

A iniciativa foi realizada, durante esta quarta-feira, 28, no Centro Social Urbano (CSU) do bairro. Trata-se de uma promoção da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

Foram oferecidos diversos serviços gratuitos nas áreas de assistência social, direitos humanos, cidadania e acessibilidade.

Dentre as opções estavam emissão de RG, carteira de trabalho, CPF, 2ª via de certidão de nascimento, passe-livre intermunicipal para pessoas com deficiência, cadastro no programa ID Jovem e em vagas de emprego por meio do SineBahia.

Outros serviços

Além disso, a população contou com orientações do Procon, atendimentos do Bolsa Família e dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e de Referência Especializado (Creas).

De acordo com o titular da SJDHDS, Carlos Martins, que esteve presente no CSU do Nordeste de Amaralina, a Caravana da Justiça Social “é um importante instrumento contra a violência e pela cidadania. As pessoas associam segurança pública a polícia e armas, mas segurança pública também é oferecer mais serviços, como a caravana para o cidadão, para ele se sentir mais perto do estado”.

O evento contou com apresentação das crianças do núcleo de orquestras Neojiba, que desenvolve atividades no mesmo local.

Coordenadora

Presente ao evento, a coordenadora do Centro Social Urbano do Nordeste de Amaralina, Andréia Macedo, falou a respeito “da satisfação” em receber o mutirão voltado para prestar serviços para a população do bairro, um dos mais populosos da capital baiana.

“A realização aqui no Centro Social Urbano da Caravana da Justiça Social era um anseio antigo da comunidade do Nordeste de Amaralina, e agora podemos ver o resultado. Muitas pessoas chegaram aqui cedo e sairão com o serviço prestado. E o mais importante: de forma gratuita”, ressaltou Andréia Macedo.

O coordenador dos CSUs, Osmário Santos, e o superintendente dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef), Alexandre Baroni, também estiveram presentes.

