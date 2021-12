Nordeste de Amaralina recebe atendimento veterinário gratuito

Os moradores do Nordeste de Amaralina que possuem gatos e cachorros poderão levar seus animais, no dia 1º de setembro, para um atendimento veterinário gratuito. A ação, realizada pela Base Comunitária de Segurança (BCS) da região, acontecerá no Beco da Cultura, no turno matutino.

No local, os animais terão avaliação médica, além de serem vermifugados e cadastrados na Célula Mãe Janaína Rios, uma organização que realiza serviços gratuitos aos animais em comunidades de Salvador.

O atendimento será por ordem de chegada. Os cães devem usar coleira e os gatos precisam ser levados em um abrigo adequado. O dono deve ter em mãos o documento de identidade e o cartão de vacinação do animal.

Após o atendimento veterinário, a organização vai encaminhar os interessados em castração para clínicas parceiras.

