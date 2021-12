Nordeste de Amaralina: PM afasta nove policiais após morte de menino

Nove policiais militares, que participaram da ação que culminou na morte de Joel da Conceição Castro, 10 anos, na madrugada da segunda-feira, 22, no Nordeste de Amaralina, foram afastados das ruas. Os soldados, lotados na 40º CIPM, vão fazer atividades administrativas durante o andamento da investigação militar, comandada pelo major Joseval Pinto. De acordo o capitão Marcelo Pita, os policiais entregaram as pistolas ponto 40, utilizados no dia do crime, que serão periciadas.



A morte do menino provocou três protestos dos moradores do Nordeste de Amaralina nesta segunda. A última manifestação aconteceu na noite de segunda, quando cerca de 200 manifestantes fecharam o trânsito totalmente na Visconde de Itaborahy, próximo ao quartel de Amaralina, de acordo com a Transalvador. A via foi liberada por volta de 19h30, mas o trânsito continuou congestionado no sentido Rio Vermelho, na Avenida Manoel Dias e na região da Pituba, em consequência do protesto.

Dois protestos contra a morte do garoto marcaram a manhã em Salvador. Primeiro, os moradores fecharam o trânsito na rua Visconde de Itaborahy e, depois, seguiram para a frente da 28ª Delegacia, no Nordeste de Amaralina. O grupo pediu justiça e dizia que a polícia matou a criança.

As investigações estão sendo feitas pela delegada titular da 28ª CP (Nordeste de Amaralina), Jussara Souza. Nesta manhã, foram ouvidas várias testemunhas do crime, inclusive o pai da vítima, o mestre de capoeira Joel Castro, 43, conhecido no bairro como mestre Ninha.

A dona de casa Mirian Moreno Conceição, 38, mãe da criança é evangélica e buscava forças nas orações para encarar a cruel realidade. “A polícia chegou xingando as pessoas, procurando traficantes. Meu filho arrumava a cama para dormir, quando recebeu os tiros no rosto. O pai dele pediu para ele descer até a PM passar, mas já era tarde”, conta a mãe, emocionada, mostrando os colchões ensanguentados dentro do pequeno quarto de 4m².



De acordo com a delegada Jussara Souza, já foi realizada a perícia no local do crime e a polícia investiga as duas versões do fato. A primeira é dos PMs, de que houve troca de tiros com bandidos, e a segunda é dos pais da vítima e vizinhos que presenciaram o assassinato, de que o menino foi morto pelos policiais da viatura 9.1311. “A PM apresentou uma pistola calibre 380 na Derca e a perícia será feita aqui na 28ª. Vamos recolher as armas de todos os envolvidos nas diligências na viatura informada pelas testemunhas”, pontua a delegada.



Segundo moradores do local, que pediram para preservar a identidade, uma guarnição da 40ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) teria chegado à rua atirando para todos os lados. “Os quatro policiais dispararam diversos tiros. O pai estava com a criança baleada no colo, pedindo socorro, e os policiais mandaram ele voltar, senão morreria também”, relata um dos vizinhos.

“Joel era um ótimo menino, bom aluno de capoeira e estava sendo preparado para se apresentar na Europa, mas eles destruíram mais um sonho”, lamenta Sílvio Santana, 38, o mestre de capoeira Falcão.

Morte - Joel da Conceição Castro, 10 anos, foi alvejado no rosto durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes no Nordeste de Amaralina por volta da meia-noite desta segunda-feira, 22. O garoto chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu duas horas depois.

Segundo um agente do posto policial instalado no HGE, o corpo do garoto encontra-se no Instituto Médico Ilegal (IML) para perícia. A investigação busca descobrir se o tiro que atingiu a criança partiu dos policiais ou dos traficantes.

Em janeiro deste ano, o pequeno Joel participou juntamente com o pai de um vídeo institucional da Bahiatursa (Empresa de Turismo da Bahia). Ironia do destino, na peça publicitária, a criança revela a vontade de se tornar mestre de capoeira como o pai.

>> Acompanhe o vídeo publicitário da Bahiatursa em que aparece o garoto Joel da Conceição Castro:

