Nome de filhote de onça-preta será divulgado nesta sexta

O nome do filhote de onça-preta que nasceu no último dia 15 de agosto, no Zoológico de Salvador, em Ondina, será divulgado nesta sexta-feira, 30, quando encerra a votação. As opções de nome são Diaurum, Ósorio e Zumbi dos Palmares e podem ser escolhidas no site do zoo. Até esta quinta-feira, 29, mais de 5 mil votos já foram contabilizados.



O nascimento do animal foi motivo comemoração, já que há mais de dez anos não nascia um filhote macho da espécie no zoológico. O filhote é fruto de reprodução no cativeiro do parque.

Espécie

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a onça-preta ou onça-pintada é o maior felino das Américas, com sua pelagem amarela com manchas pretas em forma de rosetas ou, no caso das melânicas, pelagem totalmente preta com rosetas aparentes quando expostos ao sol.

Os machos dessa espécie chegam a pesar 150 kg e as fêmeas podem chegar a 90 kg. Eles possuem presas poderosas capazes de quebrar o casco de uma tartaruga com muita facilidade, sendo considerada a mais poderosa mordida de todos os grandes felinos conhecidos.

A onça-pintada ocorre em todos os biomas do território brasileiro, porém, está ameaçada de extinção e sua principal ameaça é a perda de habitat e caça.

<GALERIA ID=20358/>

adblock ativo