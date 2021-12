Noivos vendem empada para pagar casamento

De gravata azul, ele segura a vasilha com os salgados. Ela, usando véu, a placa, onde se lê: "Ajude-nos a casar!". Trajados com aventais pretos e motivados por um desejo em comum, os universitários Kelly Patrícia, 21, e William Marques, 23, resolveram arregaçar as mangas para tornarem realidade o tão almejado sonho de subir no altar.

Há cerca de um ano, sempre aos sábados, o casal se alterna entre o Farol da Barra e a Ponta do Humaitá, onde vende empadinhas no sabores de frango e leite condensado, a R$ 1, cada. Os dois batem ponto após o cair do Sol.

Contam os pombinhos que a necessidade de juntar dinheiro veio quando William perdeu o emprego, em maio de 2016. Estudante de Fisioterapia, ele trabalhava como auxiliar administrativo em um hospital. Em busca de uma nova chance, William sai para distribuir currículos durante a semana. Kelly, por sua vez, cursa administração e faz estágio na área.

Parte da bolsa que ganha, ela diz, vai para as economias do casório, cuja cerimônia já tem mês e ano marcados: janeiro de 2018.

"Quero casar de branco, com véu, grinalda, buquê, padrinhos, família e amigos reunidos na igreja", planeja a moça.

Amiga em comum e cupido

Kelly e William namoram há dois anos. O casal se conheceu por meio de uma amiga em comum, na Igreja Adventista que os três frequentam, no bairro do Bom Juá. “Até então, William não era cristão. Em janeiro de 2015, ele começou a frequentar e, um mês depois, se batizou. Foi aí que começamos a nossa relação, que só fez se fortalecer”, explica a noiva, orgulhosa.

Clientes na torcida

William conta que, antes de abraçarem a ideia das empadinhas, ele e a noiva vendiam sapatilhas. “Isso foi no início do ano passado, quando eu ainda estava trabalhando. E a ideia era essa mesma: juntar dinheiro para nosso casamento. Abrimos uma poupança conjunta e começamos a guardar. Depois de uns meses, quando me desempreguei, passamos a vender empadas durante uma campanha da igreja. Mas somente neste ano ficou mais forte, já que temos uma boa clientela formada, principalmente na Barra”, comenta o noivo.

A receptividade é tanta, segundo ele, que cogitam até incrementar o cardápio, que deverá ganhar novos sabores. “Vamos passar a vender empadas de atum e queijadinha”, adianta Willian. Kelly, por sua vez, comemora: “Graças a Deus, nunca voltamos pra casa com uma empada. Quando falamos do nosso objetivo, as pessoas apoiam e dizem que querem ser convidadas”.

