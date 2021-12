Nobel da Paz afirma ter esperança nos jovens brasileiros

A ativista e Nobel da Paz Leymah Roberta Gbowee elogiou as manifestações que ocorrem pelo País, nesta terça-feira, 10, em visita à Salvador. Ela disse que sente esperança nos jovens por não aceitarem mais as ações dos políticos como antes. "Mas peço que evitem a violência, para conquistarem mais respeito, e espero que não parem".

Gbowee concedeu uma entrevista coletiva na Santa Casa de Misericórdia na tarde desta terça-feira, 10, na qual falou da importância da mulher assumir o poder. "Fico feliz com a mulher no poder, mas não podemos esquecer que o sistema ainda é dominado pelo homens." Ela diz que a mulher no poder precisa ajudar a combater a violência contra as mulheres.

Em seguida, ela visitou o bloco Olodum onde foi recebida por cerca de 30 percussionistas. Lá conheceu o trabalho do grupo e conversou com o presidente João Jorge, que disse estar feliz em receber uma pessoa que lutou pela paz em seu país. "A luta pela paz e pela igualdade social é um dos principais lemas do Olodum", falou.

Na sede da entidade, a Nobel acrescentou: "Fico muito feliz em ver que o espírito da África ainda está vivo nessa parte do mundo".

Depois, Leymah seguiu para o Ilê Aiyê e foi recepcionada por percussionistas e dançarinas. No bairro da Liberdade, Gbowee conversou com o Presidente do Ilê, Vovô, que a presenteou com as vestimentas do bloco. O discurso da ativista foi direcionado às crianças, pedindo que elas se afastem das drogas e da violência, escutem os pais e acreditem no futuro.

"A sua visita é muito importante, principalmente porque você reafirmou um trabalho que o Ilê já vem fazendo desde a fundação, que é a luta para afastar as crianças das drogas, da violência e o esforço para que elas absorvam a educação dos pais" disse Vovô a Leymah Gbowee.

