No último dia como prefeito, Neto inaugura centro infantil no Subúrbio

Em seu último dia a frente da Prefeitura de Salvador, ACM Neto (DEM) exaltou o contato de sua gestão com o Subúrbio Ferroviário. "Foram oito anos de uma relação inseparável com o suburbio. Foram oito anos de presença constante. A falta de credibilidade dos políticos aqui no suburbio foi dando lugar a uma relação de carinho", disse na manhã desta quinta-feira, 31.

"Não há mais espaço para ninguém governar essa cidade de costas para o subúrbio. Não há espaço para que alguém seja prefeito de Salvador sem estar presente no subúrbio. Isso é uma conquista definitiva dos moradores do suburbio", completou Neto, na inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) de Plataforma.

No mesmo evento, aconteceu também o ato de transferência do Gabinete do Prefeito para o Subúrbio. Essa medida, segundo o prefeito, é um simbolo de como a gestão sempre buscou 'levar a prefeitura para perto das comunidades'. Neto Aproveitou também para agradecer os integrantes do seu gabinete e aos líderes comunitários da cidade.

"Queria agradecer a cada uma das lideranças comunitárias, são tantas, principalmente no suburbio. Obrigado, de coração, por vocês estarem, voluntariamente ao nosso lado. Reforçando esse trabalho da prefeitura junto aos bairros, nos ajudando a resolver problemas, precisamos do olhar de vocês em cada ponto da cidade", disse.

"Hoje não saio com saudade, saio com orgulho no peito. E esse orgulho que quero que cada pessoa que vive aqui no suburbio, tenha da sua comunidade e da sua cidade", finalizou.

Estrutura

A escola inaugurada por ACM Neto, que recebeu ainda homenagens da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e da coordenação das Prefeituras-Bairro, está localizada na Rua Úrsula Catarino, s/n, Plataforma. Desativado no final de 2016, o Cmei foi demolido e totalmente reconstruído. A nova estrutura teve a capacidade ampliada para atender 250 crianças na creche e pré-escola.

Com investimentos da ordem de R$ 3,8 milhões, a unidade conta com uma nova estrutura ampla e equipada. São 1.185,04 m² de área construída, em dois pavimentos, agora com oito salas de aula destinadas à Educação Infantil, todas climatizadas e com mobiliário novo.

O Cmei ganhou ainda sala multiuso, brinquedoteca, secretaria, condenação, diretoria, sala dos professores, sanitários masculinos, femininos, infantis, sanitários, refeitório, cozinha, triagem, depósito de merenda, depósito de material de limpeza, depósito de material didático, solários e guarita.

A unidade antiga funcionou até 2016 quando precisou ser desativada por apresentar estrutura em pré-moldado, totalmente comprometida, com telhado danificado e instalações elétricas e hidráulicas sem condições de uso.

