No dia do padroeiro dos animais, "Cãorreata" homenageia pets em Salvador

Em comemoração ao dia dedicado ao protetor dos animais, São Francisco de Assis, celebrado neste domingo, 4, será realizada entre os bairros da Barra e a Boca do Rio, em Salvador, a primeira Cãorreata de Salvador.

O evento está marcado para começar a partir das 9h, com uma dose extra de cães e gatos passeando na orla da capital baiana.

De acordo com a médica veterinária Gabriela Azevedo, sócia do Planeta Animal, hospital organizador do evento. “Essa é uma oportunidade para registrar que os pets também são verdadeiros heróis nessa pandemia, só que eles estão dentro dos lares, ajudando na saúde mental de seus tutores e suas famílias durante a quarentena.”

Cãorreata homenagea pets, um dos heróis da pandemia

Com o tema: “Pets, os heróis da pandemia” o projeto será finalizado com direito a distribuição no final do percurso de kit com uma capa de super-herói para o animal e uma máscara de proteção para o tutor, por veículo, em troca de pelo menos um 1Kg de ração animal para cães ou gatos que será doado para abrigos de proteção animal.

Segundo a organização do evento, a expectativa dos é que a “Cãorreata” reúna cerca de 200 veículos ao longo da orla marítima. Em função do isolamento social, os responsáveis pela atração mudaram o formato do evento este ano, dando uma pausa na tradicional “Cãominhada”, que no ano passado celebrou 15 anos em Salvador como iniciativa pioneira da causa animal, gratuita, e realizada nas praças públicas da capital baiana ao longo de uma programação de cinco horas para os pets e seus tutores.

“Decidimos fazer a Cãorreata por reconhecer a importância dos pets na vida das pessoas durante o período de isolamento social. É muito importante considerar ainda a necessidade de oferecer uma atividade de cuidado com a saúde mental para os tutores e de chamar a atenção da sociedade sobre a importância dos animais em nossas vidas”, destacou a médica veterinária.

Animais de estimação

Há cerca de 141,6 milhões de animais de estimação no Brasil, de acordo com números divulgados pelo Instituto Pet Brasil, em 2019. Os cães lideram o ranking com o total de 55,1 milhões de animais. Na sequência, aparecem as aves canoras e ornamentais, com 40 milhões, seguido pelos gatos – os bichanos já são 24,7 milhões de pets no país, sendo que os peixes ornamentais participam do grupo no número 19,4 milhões de animais de estimação.

