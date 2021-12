No dia de decisão sobre a greve, rodoviários apontam avanços

Os rodoviários ligados ao consórcio Bacia Salvador Norte se reúnem na manhã desta quinta-feira, 9, a partir das 9h, para dar prosseguimento à rodada de negociações com as empresas.

De acordo com Edson Gomes, diretor de Esportes e Lazer do sindicato da categoria, a empresa já vem avançando na discussão da pauta de reivindicações.

"Na nossa visão, foi o consórcio que mais evoluiu, mas ainda há muita coisa para melhorar, como fardamento, pagamento de hora extra, calendário de férias, organização da escala e a jornada de trabalho nos fins de semana. Nós vamos ser bem severos para isso ser resolvido", ressaltou o sindicalista.

Entre os 30 tópicos presentes na pauta, Edson destaca alguns que já sofreram avanços, tais como a negociação de troca entre os próprios trabalhadores. Segundo ele, esta negociação só podia ser realizada por meio da própria empresa. Agora, já foram liberadas duas trocas por mês entre os funcionários.

Outro ponto que obteve um resultado positivo foi a disparidade no tratamento dado aos rodoviários nas diferentes unidades da empresa, que já foi minimizado.

A primeira reunião da categoria com os patrões aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps), com representantes do consórcio OT Trans.

Segundo o tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários, Ubirajara Sales, foram 23 itens discutidos durante o encontro, que também teve um resultado positivo.

"Entre os problemas apresentados estavam o cronograma de pagamento e as horas extras, que foram definidos. O consórcio se responsabilizou em cumprir as reivindicações e, agora, cabe a nós fiscalizar o cumprimento deste acordo", enfatizou.

Na tarde desta quinta, a categoria realiza a última reunião, desta vez com o consórcio Bacia Plataforma.

