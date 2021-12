No Dia das Mães, nasceram mais 214 mil crianças no mundo

Em apenas um minuto deste domingo, 12, Dia das Mães, a estimativa é que o Planeta tenha ganhado 251 novos habitantes. Segundo os dados do website Worldometers, nas primeiras catorze de hoje, mais de 214 mil crianças nasceram ao redor do globo. A quantidade é a equivalente aos nascimentos registrados na Bahia em todo ano de 2010 (212.201), de acordo com dados do Ministério da Saúde. O que os números não mostram, no entanto, é a emoção vivenciada por quem no Dia das Mães se tornou uma.



As lágrimas que rolaram pela face da advogada Anyclea Martins, 34 anos, às 7h50 deste domingo, foram de pura emoção. Embora confesse que, depois de algumas semanas difícies, aquele serzinho recém-chegado ao mundo representava um alívio, a sensação que a arrebatou foi outra: "É indescritível. Agora, me sinto completa. Recebi um grande presente no Dias das Mães".



Anyclea deu à luz ao pequeno Allan Henrique, um dos cinco bebês que nasceram na manhã do Dia das Mães no Hospital Português. Ele só deveria chegar a partir da próxima semana, mas o parto foi adiantado devido as fortes dores que Anyclea sentiu durante a última semana. Allan é o segundo filho da advogada, mas ela conta que a emoção é a mesma de quando ela teve Alyssa, há três anos. "O amor que a gente sente, desde a barriga, é algo inexplicável. Realmente é uma data merecida", diz.



Já Maria Elisa, nascida na véspera da data comemorativa, é a primogênita da professora Michele Bezerra, 32 anos. "Está sendo algo muito novo. Não há palavras que consigam expressar com exatidão, mas desde a gestação a gente sente que é algo sublime, divino mesmo", afirma Michele.



Por algumas horas, Maria Elisa não entrou na lista das crianças nascidas no Dia das Mães. Apesar de já estar em trabalho de parto, a professora preferiu fazer um parto cesáreo, na companhia de sua médica. "Foi tudo maravilhoso. Com certeza, ela é meu melhor presente".

