No Dia da Mulher, torcedora denuncia ameaça sofrida na Arena: "Se não fosse a Lei Maria da Penha..."

Uma torcedora do Bahia usou as redes sociais, neste domingo, 8, Dia Internacional da Mulher, para denunciar uma suposta agressão verbal sofrida nas dependências da Arena Fonte Nova, no sábado, 7, durante os jogos do Bahia pela Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

Em publicação no Instagram, a internauta Milena Cerqueira diz ter sido chamada de "feministazinha de m*" após discutir com um homem que teria ofendido seu irmão.

Ainda conforme a postagem, após o bate-boca, a mullher diz ter escutado do desconhecido a seguinte frase: "Se não fosse a Lei Maria da Penha, ela ia ver". Ainda segundo o relato, o homem estava acompanhado de quatro amigos.

A situação aconteceu na fila do bar do estádio, diante de diversas testemunhas. Após a intervenção de outros homens, o caso foi parar na delegacia.

Na denúncia, Milena afirma que o homem, que não teve a identidade divulgada, é gerente de Marketing da cervejaria Ambev. Procurada, a assessoria de empresa emitiu o seguinte posicionamento: "A Ambev repudia qualquer ato de desrespeito. Nesse momento, estamos, junto com as autoridades, entendendo os acontecimentos e acompanhando as investigações".

Apesar de repudiar o ocorrido, conforme informou a assessoria, a Arena Fonte Nova não emitiu posicionamento oficial, já que nenhum registro foi feito junto ao setor de reclamações.

Leia o relato na íntegra:

