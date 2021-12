No Centro Histórico, 72% dos imóveis não pagam as dívidas

Dos 281 imóveis do Centro Histórico que pertencem ao estado, sob a gestão do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), 202 (72%) estão em situação de inadimplência. Neles funcionam institutos, comércios e moradias e estão sob contrato de uso e cessão remunerada desde 1992. O acúmulo de dívidas chega a R$ 13 milhões.

Reverter este panorama é o principal desafio do Ipac, instância vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (Secult), que iniciou ontem as comemorações dos 50 anos que o órgão completará em setembro de 2017. O raio-x da situação foi exposto pelo diretor-geral do instituto, João Carlos Oliveira, durante solenidade de abertura da 10ª Primavera de Museus, evento que visa atrair público para visitação.

Do total de casos de inadimplência, 102 estão ajuizados e os cessionários, segundo Oliveira, negam-se a sair ou pagar as dívidas. Somente de seguro dos imóveis, o Ipac pagou no ano passado R$ 672 mil.

"É um parque imobiliário que necessita de investimento para a recuperação, mas o que a gente consegue diagnosticar muito claramente nesse momento é que boa parte dos cessionários são inadimplentes. É uma lógica muito perversa", disse o diretor-geral do Ipac.

Segundo João Carlos Oliveira, os imóveis poderiam estar ocupados com outros fins e ajudar a revitalizar a região. Atualmente, apenas cerca de 10% estão com moradores. Outros 14% estão em processo de arruinamento, e "boa parte" é utilizada para uso comercial ou por instituições.

"A gente tem que entender o quanto esse uso institucional do abre portas das 8h às 18h é uma política propositiva para o centro de Salvador. O que a gente pode ter no conceito do morador é aquele elemento permanente de apropriação do espaço coletivo", afirmou o diretor-geral do Ipac.

Dentre os exemplos citados pelo órgão com termos de cessão remunerada e cujos contratos não estão sendo cumpridos, há os casos do Muzenza (com 162 meses em aberto), da Associação Cultural Artística Diáspora (85), do Ateliê Griô Roberto Oswaldo (200) e do artista plástico Jaime Figura (120).

Ainda de acordo com o Ipac, há uma ordem judicial para retomada de posse nos casos do Muzenza e de Jayme Fygura.

Imóveis

A TARDE esteve em alguns dos imóveis inadimplentes no Centro Histórico citados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) na tarde desta terça-feira, 20.

Um deles é a sede do bloco afro Muzenza. Presidente da entidade, Jorge Santos informou que a situação está sendo resolvida com auxílio jurídico e, por isso, não iria se pronunciar.

O artista plástico Jaime Almeida, mais conhecido como Jayme Fygura, não foi encontrado - um vizinho informou que ele havia saído há algumas horas. O imóvel da Associação Cultural Artística Diáspora estava fechado. Já o local onde funciona o Ateliê Griô Roberto Oswaldo estava aberto, mas o representante não foi encontrado.

Colaborou Ana Cely Lopes

adblock ativo