No Bonfim, a água de cheiro une o candomblé e o catolicismo

No trecho de quase oito quilômetros da Lavagem do Bonfim, entre a Igreja da Conceição da Praia e a Colina Sagrada, unem-se histórias de culturas e tradições religiosas, como a do candomblé e a do catolicismo.

As quartinhas levadas pelas baianas vestidas de branco e que contêm água de cheiro lembram a pureza do culto tanto ao Filho de Deus, Jesus, como também ao Filho de Olorum, Oxalá.

A diversidade de credos é ressaltada, no início da festa, pelo ato inter-religioso em que representantes do catolicismo, protestantismo, hinduísmo, candomblé e espiritismo rezam juntos pela paz no adro da Basílica da Conceição da Praia.

A celebração começou às 8h30, desta quinta-feira, 17, após a chegada do prefeito ACM Neto. Na mensagem dos pregadores, a lembrança de que é possível viver em harmonia, ainda que as crenças religiosas sejam distintas.

No trajeto, os peregrinos foram animados por 34 entidades culturais, entre bandas de sopro, afoxés, grupos de samba e percussão, além dos 1.500 integrantes do Afoxé Filhos de Gandhy.

O cortejo, que completa 268 anos, reúne matizes variados. "A gente vem com muita fé mostrar a nossa alegria por sermos protegidos por um Pai tão maravilhoso", disse o universitário Cosme de Seixas Brito, 39 anos. "A pessoa está doente em casa, mas basta chegar aqui para ficar boa", disse a baiana Margarida Dias, 53, há 20 participando da lavagem.

Os atores performáticos Ricardo Alvarenga, 33, e Michelle Mattiuzzi, 33, foram vestidos de Jesus e Nossa Senhora Aparecida. "Vou participar de todas as festas populares assim, até fazer 34 anos em 27 de junho", disse Ricardo.

Moradores de São Tomé de Paripe percorreram o trajeto com vestes de índio. Era a Tribo da Paz. "Há três anos, participamos assim", disse Maria Judite Marques, 57. Por volta das 11h40, o cortejo chega ao trecho final na Colina Sagrada. Ali, as baianas repetiram o gesto simbólico de lavar as escadarias da igreja erguida no século XVIII.

Fiéis se aproximavam do gradil do templo para amarrar uma fita, orar, pedir bons fluidos. "Esta festa expressa a liberdade de manifestar todas as crenças", disse a devota Diana Musser Pereira. A baiana Maria da Hora, 70 anos, afirma não se cansar de percorrer o trajeto entre o bairro do Comércio e o Bonfim. "Uma vez por ano não faz mal, não", garante.

