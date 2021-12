Nevoeiro atinge vários bairros de Salvador

Um nevoeiro atingiu alguns bairros de Salvador no início da manhã desta segunda-feira, 24. A névoa, já dissipada, foi percebida na região da Rodoviária, Bonocô, Retiro e Barros Reis. O fluxo de veículos na avenida ACM, sentido Rótula do Abacaxi, ficou lento, por conta dos motoristas que reduziam a velocidade ao entrar na neblina. Agentes da Transalvador informam que esta é a atitude correta ao trafegar com névoa. O órgão também recomenda ligar os faróis.





