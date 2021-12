Neto quer que Célia prove acusação de superfaturamento

O prefeito ACM Neto (DEM) afirmou que irá processar a vice-prefeita e candidata Célia Sacramento (PPL) para que prove as acusações qualificadas por ele como "levianas, desonestas e eleitoreiras" de que teria superfaturado obras de requalificação da Barra e do Rio Vermelho, além da ciclovia do subúrbio, em entrevista publicada na edição deste domingo, 21, em A TARDE.

Neto a chamou de "incoerente" por ter sempre elogiado a ele sua gestão "e agora sai mentindo porque não foi escolhida vice".

"Fiquei surpreso com a entrevista da candidata Célia Sacramento e, devido às insinuações gravíssimas de superfaturamento de obras, só me resta um caminho para preservar a minha honra e a lisura da minha administração, cuja marca é a austeridade e o cuidado com o bem público: eu vou processá-la para que ela prove as acusações levianas, desonestas e eleitoreiras que está fazendo", afirmou o prefeito, em resposta enviada neste domingo para A TARDE.

Ao ser provocada pelo repórter Biaggio Talento, a vice-prefeita disse que obras foram superfaturadas: "Tivemos uma série de obras que foram feitas na prefeitura com custo muito maior do que deveria". Ela confirma, ao ser perguntada, que se refere às obras de requalificação da Barra, Rio Vermelho e acrescenta a ciclovia do subúrbio.

Diz, ainda, em outro trecho que, com 35% do que foi gasto na Barra, faria a cobertura do Canal do Camurugipe e a encosta no Barro Branco - este, local onde morreram 22 pessoas em razão de deslizamento de terra causado pela chuva.

Escorpião

Neto disse sentir-se traído e comparou Célia ao escorpião de conhecida fábula, que pica e envenena até os que lhe ajudam - na história, o cágado dá "carona" ao artrópode para que atravesse o rio e é retribuído com uma ferroada.

A pecha de traíra seria, segundo Neto, compartilhada pelo próprio PV, partido que a indicou para vice em 2012: "Pois bem, Célia brigou com o partido. Segundo palavras da direção do PV, ela foi prepotente e arrogante e decidiu ir para um legenda menor", diz o prefeito, acrescentando que a alertou sobre a saída do PV, que seria um complicador. "Então, ela falta com a verdade quando omite isso", afirma.

O prefeito aproveitou para defender que a requalificação da orla é reivindicação antiga da população e não privilegiou só áreas nobres, citando o subúrbio ferroviário, Ribeira, Boca do Rio, Piatã, Itapuã e Jardim de Alah. "Será que ela esqueceu que construímos 31 contenções de encostas em nossa gestão, e entre elas está a de Barro Branco, a ser entregue em outubro deste ano? Tudo com recursos próprios".

"Calúnia"

O prefeito também respondeu à insinuação de Célia sobre sua evolução patrimonial e afirmou que a "calúnia" também será desdobrada em ação na Justiça. De acordo com declaração de bens do candidato no TSE, seus bens quase dobraram de 2012 para este ano.

"Ao contrário do que Célia insinua, a minha evolução patrimonial se deve a ações de empresas de minha família das quais tenho participação societária e do recebimento de dividendos dessas mesmas empresas, além de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de minha titularidade ao longo dos últimos quatro anos. Essa calúnia dita por ela também é passível de ação na Justiça e a processarei por isso".

Chapa

Em 2012, Célia Sacramento, então no PV, foi eleita vice na chapa de ACM Neto em uma campanha exitosa. Ela se manteve no cargo até agora. Ano passado filiou-se ao PPL, partido de pouca musculatura eleitoral.

Célia era um dos quatro nomes que disputavam a vice na chapa do democrata este ano. Neto, porém, diz que construiu "consenso" com o nome do deputado Bruno Reis, do PMDB, partido comandado na Bahia pelo ministro Geddel Vieira Lima.

>> RESPOSTA DE NETO ÀS DECLARAÇÕES DE CÉLIA SACRAMENTO:

"Fiquei surpreso com a entrevista da candidata Célia Sacramento e, devido às insinuações gravíssimas de superfaturamento de obras, só me resta um caminho para preservar a minha honra e a lisura da minha administração, cuja marca é a austeridade e o cuidado com o bem público: eu vou processá-la para que ela prove as acusações levianas, desonestas e eleitoreiras que está fazendo.



Hoje quem se sente traído sou eu. Lembro da fabula do escorpião, que tem por natureza picar e envenenar qualquer um, mesmo aqueles que sempre lhe ajudaram. E quem diz isso não sou eu, mas o próprio PV, partido que a indicou para ser vice e tinha grandes chances de ocupar esse cargo novamente.



Pois bem, Célia brigou com o partido. Segundo palavras da direção do PV, ela foi prepotente e arrogante, e decidiu ir para um legenda menor. O meu vice foi escolhido num consenso dos partidos que me apoiam. E eu sempre disse a ela que a saída do PV era um complicador. Então, ela falta com a verdade quando omite isso.



O diálogo com Célia sempre esteve aberto. Pode-se constatar em qualquer vídeo das inaugurações que fizemos ou assinatura de ordem de serviço, que ela está em todas elogiando a gestão. Só estava ausente quando viajava. Ela é incoerente. Sempre elogiou a mim e a gestão da qual faz parte e agora sai mentindo porque não foi escolhida vice.



Minha gestão tem a marca social de ajudar os mais pobres. Investimos 76,5% do nosso orçamento nas áreas mais carentes e ela sabe disso. Tudo que ela reivindicou em obras e onde indicou foi atendido. O reconhecimento da população beneficiada se reflete nas pesquisas internas que indicam que onde eu tenho mais votos é justamente nas áreas atingidas pelas chuvas, por causa do trabalho que fizemos lá pelos que mais precisam. Essa entrevista de Célia tem a marca da ingratidão, da traição e da mentira.

A requalificação da orla de Salvador é uma reivindicação antiga da população e não privilegiou áreas nobres, como Barra e Rio Vermelho. Foram contemplados também o Subúrbio Ferroviário, em Tubarão e São Tomé de Paripe, a Ribeira, Boca do Rio, Piatã, Itapuã e Jardim de Alah. Será que ela esqueceu também que construímos 31 contenções de encostas em nossa gestão e, entre elas, está a de Barro Branco, a ser entregue em outubro deste ano? Tudo isso com recursos próprios.



Ao contrário do que Célia insinua a minha evolução patrimonial se deve a ações de empresas de minha família das quais tenho participação societária e do recebimento de dividendos dessas mesmas empresas, além de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de minha titularidade ao longo dos últimos quatro anos. Essa calúnia dita por ela também é passível de ação na Justiça e a processarei por isso".

ACM Neto (DEM), prefeito de Salvador, candidato à reeleição

adblock ativo