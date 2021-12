Neto ordena rigor em vistorias de casas de shows e camarotes

A tragédia que deixou 234 mortos em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, levou o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), a determinar vistorias mais rigorosas nas casas de espetáculo da capital e nos camarotes que estão sendo montados nos circuitos do carnaval. A decisão foi divulgada à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 28, após repasse de determinação para a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom). O prazo para início das inspeções ainda não foi divulgado.

"A tragédia de Santa Maria, que ganhou repercussão mundial, serve de alerta para todos nós. Todos nós somos solidários às famílias das vítimas, mas temos de tomar as providências necessárias para evitar que fatos semelhantes aconteçam", disse Neto ao defender a interdição imediata dos locais que não apresentem características de adequação às normas técnicas.

Para aplicação da medida, a Prefeitura promete reforçar a equipe de fiscalização, principalmente nos circuitos do Carnaval. Procurada pela reportagem de A TARDE na manhã desta segunda, a assessoria de comunicação da Sucom informou que os gerentes do órgão estão reunidos desde cedo para elaborar um planejamento que atenda a determinação do prefeito.

Independente da determinação, a Sucom relata que fez inspeções diárias nos camarotes dos circuitos carnavalescos e realiza mutirões todas as quartas-feiras para verificações mais específicas. Conforme o órgão, para a devida entrega do alvará de funcionamento, os donos dos camarotes devem apresentar projetos que deixem claros planos de prevenção de incêndio, com devidas rotas de fuga, extintores e demais componentes que forneçam ampla segurança ao público.

Sobre a avaliação das casas de espetáculo (boates, casas de shows e eventos, espaços para festas infantis, buffets em geral, etc), a assessoria do órgão aguarda planejamento dos gestores para emitir comunicado à imprensa. A Sucom afirma que realizará uma coletiva na sede do órgão (Avenida ACM), às 14h30, para divulgar as ações de intensicação da fiscalização definidas junto à Prefeitura.

