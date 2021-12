Neto garante fiscalização contra aglomerações no Réveillon e defende reuniões em ambiente controlado

O prefeito ACM Neto voltou a afirmar na manhã desta quarta-feira, 30, que a fiscalização para coibir aglomerações durante as comemorações de réveillon será "severa".

De acordo com o gestor, equipes da prefeitura atuarão em toda cidade e a interdição dos pontos anteriormente definidos será posta em prática para garantir o isolamento nas áreas.

"Os protocolos estão aí e são claros. As regras já são bem conhecidas por parte dos estabelecimentos e aqueles que não cumprirem os decretos estarão sujeitos ao fechamento e a suspensão do alvará de funcionamento. Na região da Barra, nós vamos fazer a interdição a partir das 17h, com o fechamento de todos os bares e restaurantes no perímetro diretamente ligado à interdição da Orla. Vamos passar através da assessoria de comunicação quais são as localidades que estarão nesse perímetro”, explicou.

O prefeito fez ainda um apelo para que a população soteropolitana evite as aglomerações e confraternize com seus familiares em ambientes controlados.

"A pessoa não precisa passar a virada de ano sozinha, na frente da televisão. Se não tiver aglomeração, se tiver o cuidado, não tem problema de estar com os amigos, com a família, com pessoas de sua relação próxima, do seu convívio. Coloca um sonzinho, toma um cervejinha na casa ou no apartamento. Não precisa ir para rua fazer aglomeração. O que não pode é estar fazendo festa na rua, aglomerando na rua. O que também não pode é juntar milhares de pessoas na praia. É ter o bom senso", ponderou.

