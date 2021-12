Neto enviará Projeto de Lei para ajudar vítimas de tragédias

O prefeito ACM Neto divulgou durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27, que vai enviar um Projeto de Lei (PL) para a Câmara de Vereadores de Salvador, ainda nesta terça-feira, 28. O projeto visa contemplar as famílias que tiveram algum tipo de prejuízo com a tragédia, com ajuda de até 3 salários mínimos. Atualmente, a lei dá conta apenas das pessoas impossibilitadas de retornar ao lar por causa de catástrofes.

Quem perdeu suas casas, precisa procurar a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate (Semps) para pleitear o benefício.

A Semps também vai disponibilizar dois hotéis sociais e escolas municipais para atender a população desabrigada devido à chuva que atinge a cidade nesta segunda. Além disso, anunciou que equipes da secretaria vão concentrar ações nas comunidades onde foram registrados alagamentos e deslizamentos para oferecer serviços socioassistenciais às pessoas e famílias atingidas.

As ações da secretaria estão concentradas nos bairros de Bom Juá, San Martin e Pau da Lima, com equipes formadas por assistentes sociais, psicólogos, técnicos administrativos, coordenador e subcoordenador, que estão auxiliando a Defesa Civil de Salvador (Codesal) na identificação dos desabrigados. De acordo com o prefeito, seis imóveis do Barro Branco, na Avenida San Martin, estão condenados, desabrigando sete famílias.

Ao todo, são 16 equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), oito móveis moto, para facilitar o acesso aos pontos mais difíceis e 34 da Secretaria de Manutenção (Seman), 12 exclusivas na noite e madrugada.

Os técnicos estão cadastrando e verificando as necessidades das famílias para realizar distribuição de benefícios necessários como colchões, cobertores, lençóis, travesseiros, toalhas de banho e cestas básicas, além de auxiliar o transporte de móveis e objetos pessoais.

Para solicitar atendimento e obter mais informações, a população deverá entrar em contato através dos telefones (71) 3321-8878 / 9623-4955 / 8643-7353. Também segue em andamento o trabalho com a população em situação de rua com o objetivo de sensibilizá-la a aceitar os serviços e abrigamento nas unidades da secretaria.

Encostas

Segundo ACM Neto, Salvador tem 600 encostas, dessas 55 são de risco e já há obras em andamento. "Vamos pedir ajuda sim ao Governo Federal. Semana passada já tinha conversado com o Ministro da Cidades, Gilberto Kassab, quando esteve aqui para inaugurar uma estação do metrô e falei sobre as encostas", disse o prefeito.

Ainda segundo o prefeito já foram investidos R$ 150 milhões em micro e macrodrenagem na cidade.



