Neto e Rui pedem reforço à União de R$ 400 mi para encostas

Durante visita a Baixa do Fiscal, onde quatro pessoas morreram devido a deslizamento de terra no domingo, 10, o governador Rui Costa, junto com prefeito ACM Neto, afirmaram, na manhã desta terça-feira, 12, que vão reforçar o pedido de liberação de R$ 400 milhões junto ao governo federal para realizar obras de contenção em 200 encostas de Salvador. De acordo com a prefeitura a cidade tem cerca de 600 áreas de risco.

A prefeitura informou que só no caso da Baixa do Fiscal, a estimativa é que sejam investidos R$ 25 milhões. Outras áreas devem ser beneficiadas com os recursos, a exemplo de San Martin, São Caetano, Lobato, Liberdade e Pau da Lima.

Segundo o governo estadual, famílias que moram em áreas de risco e aquelas que tiveram imóveis atingidos pelas chuvas vão ser encaminhadas para conjuntos habitacionais pertencentes ao programa Minha Casa, Minha Vida. "Já entrei em contato com o Governo Federal. Estamos contabilizando as famílias para enviar o número total e solicitar uma verba extra do Minha Casa, Minha Vida", disse o governador Rui Costa.

Ainda de acordo com o governador, áreas de Salvador que podem ser desapropriadas para a construção destas unidades habitacionais estão sendo avaliadas por equipes de engenharia do governo do Estado e da prefeitura.

