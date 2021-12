Neto e ministro da Educação fecham acordo para construção de creches

Investimentos para construção de creches e escolas, além de obras e coberturas de quadras esportivas instaladas em unidades de ensino. Este foi o ponto central da reunião entre o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, e o ministro da Educação (MEC), Mendonça Filho, na segunda-feira, 23.

Segundo o MEC, a expectativa é de que as obras comecem ainda em 2017. "O encontro foi bastante positivo, até porque temos uma boa parceria com a gestão municipal. Analisamos o quadro do município e nos colocamos à disposição para ampliar a oferta de creches e melhorar a infraestrutura das escolas em Salvador", destacou Mendonça Filho.

O encontro ainda teve como meta debater a prestação de contas de exercícios anteriores à gestão de ACM Neto, entre 2008 e 2012, que impactam na realização de novas obras e também na transferência de recursos à cidade.

Ainda em 2017, o governo promete repassar para a cidade de Salvador R$ 14,1 milhões no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

"Estamos concluindo uma análise e brevemente teremos boas notícias para o município, como a retomada da construção de obras paralisas, como creches", explicou o ministro.

