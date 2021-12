Neto anuncia liberação de recursos para obras do BRT

O prefeito ACM Neto anunciou, na manhã desta sexta-feira, 17, que a Caixa Econômica Federal garantiu a complementação de R$ 108 milhões para iniciar a primeira fase das obras do BRT de Salvador. O anúncio foi feito durante a entrega de 999 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, nos residenciais Ceasa I e II, na Estrada do Bom Sucesso (CIA-Aeroporto).

"O presidente da Caixa (Gilberto Occhi) chegou aqui hoje com um documento assinado garantindo a complementação do financiamento para realizar a primeira etapa da obra. Agora é aguardar o Ministério da Fazenda publicar. Geddel (Vieira Lima, ministro da Secretaria de Governo) falou que já entrou em contato hoje mesmo com Henrique Meirelles (ministro da Fazenda)", afirmou o prefeito.

Segundo ele, o processo, que estava parado por conta da falta de aprovação do financiamento, vai caminhar e a expectativa é que as obras possam ser iniciadas ainda esse ano.

"Vamos ter a licitação, é possível que comece esse ano, no final do ano. A partir de 2 de julho não poderá mais haver desembolso de recursos através de transferências federais. Porém, isso não é problema. Esse é o tempo que vai correr a licitação. A licitação vai correr nesse prazo em que não podemos receber recursos. A ideia é que a licitação possa estar concluída depois de uns quatro meses e, quem sabe, se Deus quiser, a gente possa começar a obra ainda esse ano", disse o prefeito.

"Na próxima semana isso será encaminhado a Brasília com todos os formulários e em breve teremos condições de assinar os contratos de financiamento, que totalizam R$ 408 milhões, o que viabiliza a primeira etapa de construção da obra", complementou Neto.

No discurso para o público, durante a inauguração das casas, o prefeito alfinetou o governo da presidente afastada Dilma Rousseff. "Em 30 dias esse governo fez mais por Salvador do que o outro em três anos", disse.

