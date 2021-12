Neto anuncia a realização obras em todos 163 bairros de Salvador

Após a ampliação do número de bairros de Salvador para 163, a prefeitura autorizou a realização de uma obra em cada um desses locais, totalizando 163 intervenções. Os serviços serão iniciados a partir desta quinta-feira, 21, e terão um investimento de R$ 40 milhões, de acordo com o prefeito ACM Neto.

As obras foram definidas com base na consulta popular feita por meio do aplicativo "Ouvindo Nosso Bairro". O sistema recebeu 72 mil votos e os serviços mais votados em cada bairro serão atendidos pelo governo municipal.

"Fizemos uma consulta popular que definiu as prioridades de execução de obra. Vamos realizar os serviços vendedores de cada bairro de Salvador. Depois pretendemos realizar os demais. Isso vai servir para balizar as ações da prefeitura até dezembro de 2020", explicou Neto.

As obras aprovadas agora são variadas, conforme a demanda de cada local e vão desde a construção de campo de futebol, instalação de academia ao ar livre até requalificação asfáltica.

Delimitação

O prefeito sancionou nesta quarta, 20, o Projeto de Lei (PL) 363/17, aprovado pela Câmara de Vereadores e que atualiza a delimitação de bairros de Salvador. Para Neto, o projeto é importante porque formaliza os bairros e "traduz Salvador de 2017. A cidade é dinâmica, ela cresce, se expande e novos bairros são criados".

O prefeito explica que a formalização tem implicações jurídicas e sociais. No entanto, ele destaca que a mudança não vai afetar a cobrança de IPTU da cidade, que vai seguir o mesmo modelo implantado desde 2014.

