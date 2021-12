Neto alfineta Crivella ao anunciar Bienal em Salvador: 'Aqui é proibido censurar'

Após anunciar a volta da Bienal do Livro a Salvador em 2020, nesta terça-feira, 10, o prefeito ACM Neto usou seu perfil nas redes sociais para alfinetar o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que repudiou um beijo gay em uma HQ temática dos Vingadores e mandou recolher livros com "material impróprio" na Bienal do Livro da cidade.

"Já temos um grande evento confirmado para acontecer no Centro de Convenções de Salvador: a Bienal do Livro 2020. "Somos a cidade da diversidade. Aqui é proibido censurar", escreveu ACM Neto.

Já temos um grande evento confirmado para acontecer no Centro de Convenções de Salvador: a Bienal do Livro 2020. Somos a cidade da diversidade. Aqui é proibido censurar. — ACM Neto (@acmneto_) 10 de setembro de 2019

Em outra postagem, ele chegou a citar escritores renomados nascidos na Bahia, como Jorge Amado - homenageado da penúltima edição da Bienal do Livro no estado, em 2011 -, para celebrar o evento que não acontece na capital baiana há seis anos.

"Tenho certeza que a Bahia de Gregório de Matos, João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado, Myrian Fraga e de tantos outros talentos literários vai ficar orgulhosa em receber esse evento que está fora do nosso calendário cultural desde 2013", divulgou.

Tenho certeza que a Bahia de Gregório de Matos, João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado, Myrian Fraga e de tantos outros talentos literários vai ficar orgulhosa em receber esse evento que está fora do nosso calendário cultural desde 2013. — ACM Neto (@acmneto_) 10 de setembro de 2019

'Sem polêmica'

Mais cedo, durante o anúncio realizado no Centro de Convenções, na orla da capital baiana, o prefeito declarou que não quer se envolver em polêmica, mas que a censura não ocorrerá na "cidade da diversidade".

"Não quero alimentar polêmicas, esse não é o espaço, mas nós somos a cidade da diversidade, nós somos a cidade onde qualquer tipo de censura é proibido, porque essa é a essência do nosso povo", afirmou o ACM Neto.

Na ocasião, o gestor ainda brincou ao dizer que mantém uma "disputa saudável" com o Rio. "Sei que essa disputa saudável com o Rio de Janeiro sempre aconteceu. Eu adoro o Rio, mas sempre que eu puder a sardinha para o meu lado eu vou puxar".

adblock ativo