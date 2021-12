Neto afirma que caos na cidade foi obra de 'meia dúzia de pessoas'

O prefeito ACM Neto afirmou nesta sexta-feira, 11, que "meia dúzia de pessoas está transformando a cidade em um caos, enquanto a população paga um preço alto por um movimento partidário". A declaração foi feita no perfil oficial do prefeito no Twitter. Ele ainda criticou o protesto, afirmando que "sem falar que esses movimentos prejudicaram serviços essenciais da prefeitura, como o Samu 192".

Neto ponderou que "reconheço o livre direito à manifestação, mas não acho justo que uma ação partidária paralise a cidade e prejudique a vida do cidadão". O prefeito afirmou também que "várias manifestações interromperam o trânsito em diversos pontos de Salvador nesta manhã, complicando a vida de milhares de pessoas".

Meia dúzia de pessoas estão transformando a cidade em um caos, enquanto a população paga um preço alto por um movimento partidário. — ACM Neto (@acmneto_) 11 de novembro de 2016

Sem falar que esses movimentos prejudicaram serviços essenciais da Prefeitura, como o Samu 192. — ACM Neto (@acmneto_) 11 de novembro de 2016

Reconheço o livre direito à manifestação, mas não acho justo que uma ação partidária paralise a cidade e prejudique a vida do cidadão. — ACM Neto (@acmneto_) 11 de novembro de 2016

adblock ativo