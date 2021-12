Neps oferece equipe com profissionais de diversas áreas

Atendendo, em média, 350 pessoas ao mês e 2.638 por ano, o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps) possui uma equipe multidisciplinar à disposição dos pacientes 24 horas, por telefone ou presencialmente, durante a semana.

A terapeuta ocupacional Maíra Oliveira, integrante do Neps há oito anos, alerta sobre o quanto é importante compreender que a tentativa de suicídio é um fenômeno multifatorial. "O suicídio é uma manifestação da dor humana", diz.

O médico André Caribé afirma que "o psiquiatra tem papel fundamental na prevenção do comportamento suicida, pois, segundo diversos estudos, cerca de 90% dos pacientes que morrem por suicídio possuem alguma doença mental".

Diagnóstico

"Muitas vezes, o transtorno mental não é diagnosticado nem tratado adequadamente. Portanto, não há como falar de prevenção ao suicídio sem falar de um melhor diagnóstico, tratamento e acompanhamento das pessoas portadoras de transtornos mentais", completa Caribé, especialista em neurociências.

Diretor do Centro Antiveneno da Bahia (Ciave), Daniel Rebouças informa que 30% dos casos que o serviço atende são de intoxicação intencional. "É muito difícil prevenir o suicídio porque a maioria dos casos está ligada a alterações mentais, mas é possível evitar que as pessoas cheguem a esse estágio por meio do tratamento", afirma o médico.

adblock ativo