Neojiba busca patrocínio para viabilizar instalação de sede

Em outubro, quando a nova residência do Neojiba estiver pronta, no Parque do Queimado, na Liberdade, 650 jovens serão integrados ao núcleo central do programa, que insere adolescentes de bairros populares de Salvador no circuito da música instrumental clássica.

Essa é a expectativa do coordenador do projeto, o maestro Ricardo Castro, que iniciou na última semana uma peregrinação em busca de apoio empresarial para a iniciativa, que tem como objetivo aumentar o impacto artístico nas comunidades pobres da capital baiana.

O início das obras de revitalização do Parque do Queimado e da instalação das novas dependências do Neojiba agora depende exatamente disso: patrocínio.

O projeto já recebeu o aval da Lei Rouanet, o que, na prática, autoriza o Instituto de Ação Social pela Música, executor da iniciativa, a buscar apoiadores. Conforme as regras da lei, quem patrocinar a iniciativa recebe dedução de impostos.

De acordo com Ricardo Castro, a mudança do Neojiba trará para a orquestra, além do aumento no número de beneficiados, equipamentos técnicos comparáveis a grupos de países da Europa, berço da música clássica. O objetivo, frisa ele, é chegar à excelência.

Parque do Queimado, situado na Liberdade e tombado pelo Iphan, abrigará a nova sede da orquestra infantil

Detalhes técnicos

"Esse vai ser o primeiro local com práticas desse nível na nossa região", afirma o maestro, destacando que parâmetros acústicos, como a temperatura das salas de ensaio e o ajuste do isolamento sonoro, estão observados no projeto. A autoria é da Nagata Acoustic, responsável pela nova Philarmonnie, em Paris, e pelo Disney Hall, em Los Angeles.

Segundo ele, serão investidos R$ 16,5 milhões na requalificação do espaço do Parque de Queimado, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O edifício vai abrigar sala de música de câmara, seis salas de aula, ensaios e estudo, além de sala de produção audiovisual, depósitos para instrumentos, camarins e sala técnica.

Atualmente, o Neojiba atende 4.600 jovens na Bahia, sendo 350 no núcleo central, instalado nas dependências do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande. Com a nova residência, a orquestra passará a ter, no seu grupo principal, pelo menos mil jovens.

"Não adianta criar 100 núcleos em tendas de lona, porque ninguém vai chegar ao alto nível. É preciso ter a melhor estrutura em espaços específicos, para que grupos de excelência multipliquem o conhecimento", defende o maestro Ricardo Castro, para justificar a mudança.

Ter uma sede para o Neojiba, afirma ele, é um sonho antigo, iniciado em 2007. Desde lá, a orquestra vem ocupando espaços ociosos do TCA, em paralelo à busca pela residência própria.

"Em 2013, começamos o processo de convencimento para que o parque fosse cedido a nós, porque tínhamos a certeza de que havíamos encontrado a melhor oportunidade para que o Neojiba tivesse uma sede", lembra Castro, destacando a vizinhança do Parque do Queimado, que inclui, além da comunidade da Liberdade, a Escola Parque da Bahia, idealizada por Anísio Teixeira.

A busca por patrocínio, conta, tem sido acompanhada pelo governo estadual. No último dia 1º, uma audiência entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE) e Justiça, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SJDHDS) apresentaram a ideia da iniciativa às empresas parceiras do Executivo baiano, a fim de sensibilizá-las a investir no novo projeto do Neojiba.

