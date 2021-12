Neojiba abre vagas para crianças de São Tomé de Paripe e Aratu

Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) oferece aulas de iniciação musical com flauta-doce, elementos percussivos e canto coral para crianças de 7 a 11 anos da região de São Tomé de Paripe, Alto do Tororó e Aratu, em Salvador. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 12 de maio, das 13h às 17h, na Associação Comunitária do Alto do Tororó e na Associação de Moradores de São Tomé de Paripe.

As atividades de canto coral e iniciação musical acontecem de maio até novembro de 2017, no Colégio Estadual Marcílio Dias e na sede da Associação de Moradores de São Tomé de Paripe. Serão formadas quatro turmas para atender até 60 crianças, em dois horários, no turno da tarde. O Neojiba fará também o acompanhamento das crianças e suas famílias, encaminhando-os para a rede de proteção e assistência social quando necessário.

Para realizar a inscrição, é preciso apresentar carteira de identidade e CPF da criança, identidade do responsável, comprovante de endereço, comprovante de matrícula da criança na escola, número do NIS, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e foto 3x4.

Criado em 2007, como um dos programas prioritários do Governo da Bahia, o Neojiba tem por objetivo promover o desenvolvimento e a integração social, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletivos. É uma ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

