Neojiba abre série no TCA pelos 10 anos de ação do projeto social

Vozes infantojuvenis cantaram os clássicos Ciranda Cirandinha, Se essa rua fosse minha e Lá vem o trem com o menino, com as partituras de Villa-Lobos, na noite desta quitna-feira, 23, em ensaio do Neojiba.

Essas vozes emitem mais do que a música, mas o resultado de um projeto social, segundo afirma Ricardo Castro, maestro fundador do núcleo, na coletiva de imprensa que aconteceu no Teatro Castro Alves.

“O Neojiba não é um programa para promover música, mas a promoção social, por meio da prática musical”, declarou Castro, ao lado dos secretários estaduais Jorge Portugal (Cultura), André Curvello (Comunicação) e Carlos Martins (Justiça).

O encontro foi para divulgar as principais ações em celebração aos 10 anos do núcleo, que ganhou uma marca criada pelo cantor e compositor Arnaldo Antunes, segundo o maestro.

A primeira atividade da proposta é a série Neojiba no TCA, que começou nesta quinta mesmo com a temática Alma Brasileira – Homenagem aos 130 Anos de Villa-Lobos, que seguirá com outros conteúdos depois.

A escolha pelo trabalho do conceituado musicista brasileiro foi justificada por Castro, por ele acreditar que a estética musical tem a ver com o Neojiba e pela importância que teve Villa-Lobos em resgatar canções da música brasileira, do folclore.

Futuro

A segunda ação é a parceria com a Suíça, o que deverá resultar em um concerto dedicado à cultura do país europeu. Com expectativa de enviar alunos do núcleo para lá, a homenagem está prevista para acontecer em agosto deste ano.

Já no mês das crianças, mesmo período que o núcleo completa uma década, o maestro afirma que haverá apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, assim como também o lançamento de uma orquestra apenas infantil, com crianças vindas de vários cantos da Bahia.

Promoção social

O secretário da Justiça, Carlos Martins, revelou alguns dados sobre os participantes do projeto Neojiba. De acordo com informações dele, mais de 80% das pessoas se declaram negras ou pardas e o núcleo familiar delas ganha até dois salários mínimos.

“Este programa tem tudo para melhorar a vida dessas pessoas, é a redução da vulnerabilidade social”, declarou o gestor.

Já o secretário da Cultura, Jorge Portugal, disse que “o Neojiba é o programa mais bem acabado em dez anos, é o desenvolvimento humano que vai ficar”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo