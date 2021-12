Israel Silva Santos, 19 anos, o Neném, é o novo 'Ás de Ouros' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública. Ele substitui Ricardo Rodrigues de Souza, o Bucha de Sena, preso no início do mês, na cidade de Castro Alves (a 194 Km de Salvador).

Segundo a SSP, Neném é chefe de uma quadrilha que atua na região de Arembepe, Portão, em Lauro de Freitas, e Praia do Forte. Além disso, a SSP ainda informa que ele é autor de diversos homicídios e é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Neném é irmão de Mizael Silva Santos, o 'Miza', o antigo '4 de Espadas', processado por homicídio e capturado no final do ano passado. Quem tiver informação sobre os procurados liga para 3235-0000.

adblock ativo