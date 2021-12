Nem Gorda é flagrada em bar e volta para a cadeia

Maria Lúcia dos Santos Gomes, conhecida como "Nem Gorda", apontada como líder do tráfico em diversos bairros do Subúrbio, além de 13 homicídios, retornou para o sistema prisional, nesta quinta-feira, 2, informou a Secretaria de Segurança Pública.

Nem Gorda perdeu o direito da prisão domiciliar dois dias após ser flagrada por policiais num bar, em Periperi. Conduzida ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela foi ouvida pela delegada Lola Nolasco, que solicitou a revogação do benefício judicial.

A traficante foi surpreendida por uma guarnição da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Periperi), consumindo bebida alcoólica num bar na localidade conhecida como Iguatemi, em Periperi, distante quatro quilômetros de casa, de onde não poderia sair. A prisão domiciliar foi concedida pela Justiça, em março de 2012, diante da necessidade de ela submeter-se a um tratamento médico.

Nem Gorda permaneceu recolhida no Complexo Penitenciário da Mata Escura por dez meses, depois de ter sido capturada durante uma operação conjunta do DHPP, da 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi) e de policiais militares da 18ª CIPM, em maio de 2011, na localidade do Alto do Tanque, onde reside.

