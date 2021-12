Nelson Leal pede comissão para esclarecer atrasos nos voos do aeroporto de Salvador

A malha aérea baiana é uma das preocupações da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), confirmada pelo presidente da assembleia Nelson Leal. O deputado esteve na manhã desta quinta-feira, 15, no Jornal A TARDE e conversou sobre o aumento das passagens de avião, além da criação de uma comissão para esclarecer o atraso nos voos no Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães.

Participaram do encontro o Presidente de Honra Renato Simões, o Presidente João Mello Leitão, a Diretora de Redação Mariana Carneiro e o Diretor Comercial Hélio Tourinho.

Preocupado com a situação do aeroporto da capital baiana, que no dia 20 de julho, teve um apagão na pista principal do terminal e um trabalhador terceirizado morreu ao tentar restabelecer a iluminação, o presidente decidiu pedir uma audiência pública para que a administração da Vinci Airports esclareça o caos ocorrido durante o feriado de São João e Copa do Mundo, que fizeram os pousos e as decolagens serem suspensas na ocasião.

O intuito é que a empresa apresente para sociedade o que aconteceu no dia do apagão, seja transparente e informe o que tem realizado no aeroporto. A data para esta comissão ainda não foi decidida, mas será puxada pela própria presidência para o plenário. "Vou convidar as empresas, órgãos de controle, vou tentar fazer uma data, em função do diálogo positivo".

Estas discussões e comissões realizadas pela assembleia, buscam aproximar a sociedade dos parlamentares e mudar a imagem da casa perante o público. "Desde quando a gente assumiu a Alba, temos tentado fazer um link com a sociedade. As comissões estavam paradas. Conseguimos fazer com que seja o coração da casa", declarou.

