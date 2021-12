Negociações avançam e paralisação de rodoviários é cancelada

O presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira, afirmou nesta terça-feira, 7, acreditar que não haverá greve da categoria. A paralisação, que estava prevista para acontecer nesta quarta, 8, também foi cancelada.

Conforme Ferreira, a paralisação seria realizada devido à falta de cumprimento dos acordos firmados entre as empresas e os trabalhadores. "Há problemas como falta de pagamento de horas extras e de férias de funcionários. Mas estamos nos reunindo com os responsáveis e as negociações estão avançando", afirmou.

Ele também garantiu que o sindicato, juntamente com os envolvidos, está tentando solucionar todos as pendências, afim de não prejudicar a população. Nesta terça, a categoria se reuniu com o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade, Fábio Mota.

adblock ativo