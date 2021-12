Negociação fracassa e greve dos rodoviários não tem previsão

Pelo menos até a próxima terça-feira, 24, quem utiliza o transporte público de Salvador pode ficar tranquilo que não haverá greve dos rodoviários. A informação foi confirmada por Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, nesta sexta-feira, 20, após uma rodada de negociação com os empresários na sede Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no Centro de Salvador.

"Os empresários não apresentaram nenhuma proposta, não houve avanço, eles querem judicializar", disse Mota. Ele garantiu ainda que por enquanto não haverá paralisação ou greve.

"Vamos esgotar todos os meios legais de negociação, até lá a categoria continua mobilizada para avaliar um melhor momento para a greve ou não", concluiu Mota.

Jorge Castro, assessor de relações do trabalho do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), confirmou que não foi apresentada nenhuma proposta. "Só queremos negociar em novembro", declarou.

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (semob), busca também a mediação e tem feito semanalmente reuniões com os presidentes de cada sindicato. "Já fizemos umas 4 reuniões com os representantes dos sindicatos e na próxima segunda temos um novo encontro", disse Fábio Mota, secretário da pasta. "Estamos caminhando para um acordo, espero que tudo se resolva até dia 31 de maio, data limite para o dissídio", concluiu.

