Negociação entre bancários e Febraban pode pôr fim à greve

Uma semana após o início da greve dos bancários, a Federação Nacional dos Bancos (Febraban) solicitou aos integrantes do comando de greve da categoria uma nova negociação nesta terça-feira, 25, às 16h, em São Paulo. Na ocasião, a Febraban vai apresentar novas propostas seguindo a pauta de reinvidicações da classe com o objetivo de pôr fim ao impasse. De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, por conta do movimento dos grevistas, das 260 agências de Salvador, 228 estavam fechadas nesta segunda-feira, 24.

Após a rodada de negociação com a Febraban, está previsto também reuniões com representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal sobre aspectos específicos de seus acordos coletivos.

Os bancários reivindicam reajuste de 10,25% (5% de aumento real), além do piso salarial de R$ 2.416,38, participação de lucros de três salários, mais R$ 4.961,25 fixos, elevação para R$ 622 os valores do auxílio-refeição, entre outros pedidos. Os bancos ofereceram reajuste linear de 6% (0,58% acima da inflação).

Com a paralisação, a Febraban orienta os clientes a procurar um canal alternativo para realizar os serviços durante o período de greve. Segundo a entidade, o consumidor pode fazer operações por meio de caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking (via celular), telefone e correspondentes bancários -- casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.

