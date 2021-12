"Nego Pom"segue internado em estado grave; polícia investiga

O dançarino e backing vocal da banda Guettho é Guettho, Marcos Vinícius Santos de Jesus, 32 anos, conhecido como "Nego Pom", segue internado em estado grave no Hospital do Subúrbio, em Salvador, após passar por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira, 22.

Ele foi baleado com cinco tiros na cabeça e em outras partes do corpo, na tarde desta terça, 21, no bairro de Nova Constituinte, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom). Ele ainda, de acordo com a polícia, foi apedrejado.

O caso está sendo investigado pela 5º Delegacia Territorial de Periperi. Nenhum suspeito foi preso até as 12h desta quarta. De acordo com o titular da unidade, Nilton Borba, várias versões já foram colhidas sobre o caso, mas ainda são vagas para confirmar a motivação do crime.

Uma delas foi dada pela companheira da vítima. Em depoimento à polícia, ela disse que "Nego Pom" foi ao local para acertar detalhes sobre um show. Porém, o delegado salientou que as investigações estão em fase preliminar e ainda não é possível saber as circunstâncias do crime.

Outra versão que ganhou força foi a de que o dançarino foi ao bairro fazer a cobrança do cachê de um show realizado por outra banda que ele faz parte.

Já alguns moradores afirmaram, ainda nesta terça, que o músico teria se perdido na localidade e que foi confundido com um possível inimigo dos traficantes que atuam no local. Outros afirmam que ele chegou na região procurando um traficante chamado Jefinho para cobrar uma dívida e acabou baleado.

Conforme o delegado Borba, equipes de investigações estão trabalhando no caso.

O vocalista da Guettho é Guettho, Chiclete Ferreira, bem como o perfil oficial da banda, chegaram a postar nas redes sociais que o músico teria morrido. Pouco tempo depois, as publicações foram apagadas. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o cantor Chiclete, que preferiu não se pronunciar.

Chiclete chegou a decletar luto por suposta morte de amigo (Foto: Reprodução | Facebook)

O caso

"Nego Pom" foi baleado por volta das 15h30, na localidade conhecida como Nova Constituinte, no Subúrbio. Ele foi levado por uma viatura da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Periperi) para o Hospital do Subúrbio.

Em nota, a PM informou que ele foi baleado, apedrejado e ainda teve a moto roubada. Conforme a polícia, equipes continuam fazendo diligências em busca dos suspeitos.

O Hospital do Subúrbio disse à equipe de reportagem que não tem autorização para passar informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes. A unidade médica explica que está cumprindo determinação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Ministério Público.

