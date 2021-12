Neblina: IMA descarta poluição do ar em Lauro de Freitas

O Instituto de Meio Ambiente (IMA) descartou que a neblina enfrentada pelos motoristas na manhã desta quinta-feira, 6, em Lauro de Freitas e Estrada do Coco tenha sido causada por poluição do ar. De acordo com nota divulgada pela assessoria do órgão, não há elementos que indiquem que a neblina tenha sido causada por emissões de poluentes industrias, já que a Empresa de Proteção Ambiental do Polo (Cetrel) - responsável por monitorar o ar e a água em dez estações da região - não identificou a presença de poluente atípico na região.



Técnicos do IMA acreditam que o fenômeno esteja "associado a efeito de radiação atmosférica". No outono, a umidade do ar pode provocar nevoeiro durante a madrugada, quando a atmosfera começa a esfriar. A neblina "tende a se dissipar a medida que a temperatura vai aumentando pelo aquecimento provocado pela presença do sol", de acordo com a nota do IMA.



A névoa foi percebida por condutores que circularam no município nesta manhã. Foi necessário trafegar com os faróis ligados. Moradores de Lauro de Freitas também disseram ter sentido um mau cheiro durante a noite desta quarta, que continuou nesta manhã.



Em abril de 2009, um odor foi percebido por moradores de 12 bairros em Salvador. Na ocasião, os órgãos de meio ambiente alegaram que o cheiro foi provocado pelo fenômeno de inversão térmica.



