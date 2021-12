Navios trazem nove mil visitantes em um só dia

A capital baiana recebeu somente nesta terça-feira, 29, cerca de nove mil turistas, de diversos estados do país e de outras nacionalidades, que usaram o Porto de Salvador como porta de entrada para conhecer a cidade no verão.

O final de dezembro e os meses de janeiro e fevereiro são, normalmente, os de movimento mais intenso de navios de cruzeiro no porto da capital baiana, localizado na Cidade Baixa.

A previsão da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) é que, até o início do mês de abril, mais 44 embarcações com visitantes atraquem no terminal marítimo, com capacidade para receber, no total, mais de 122 mil turistas.

Alta temporada

"A alta temporada de verão é de novembro a março, mas é a partir do final de dezembro é que o movimento fica mais intenso e vai nesse ritmo mais intenso até o mês de fevereiro", ressaltou, nesta terça, o presidente da Codeba, José Rebouças.

Segundo o gestor, Salvador é o principal destino turístico da região Nordeste. "A capital baiana é um ícone do turismo. Só hoje (terça-feira) tivemos três embarcações chegando. Isso é bom para a economia da capital", ressaltou Rebouças.

O casal Gláucia Caruto, 35 anos, e Helder Caruto, 40, desembarcou, na manhã de terça, do cruzeiro MSC Splendida. A embarcação veio para a Bahia depois de zarpar de Santos, no litoral paulista.

Pela primeira vez em Salvador, os dois, que vieram acompanhados dos filhos, estavam ansiosos para conhecer a cidade.

"Nós chegamos ontem (segunda-feira) à tarde e optamos por ficar no navio, mas hoje vamos fazer um tour para conhecer vários pontos turísticos", contou Gláucia, que mora com a família em São Paulo (SP).

Pelo litoral

A professora Flaviana Bertolo, 40, também veio em um cruzeiro de Santos. Antes de atracar em Salvador, a turista paulista parou no Rio de Janeiro.

"Aqui na Bahia, a gente só conhecia Praia do Forte (vila do litoral norte baiano pertencente a Mata de São João). Temos pouco tempo para passar na cidade, antes que a embarcação siga para o Rio de Janeiro novamente. A gente decidiu fazer um tour para ver o Pelourinho e o Mercado Modelo", contou a visitante.

O comerciante Valdez Moraes, 49, saiu de Minas Gerais. Apesar de ter apenas cinco horas antes de a embarcação seguir com o roteiro turístico por cidades do litoral brasileiro, ele e oito familiares decidiram conhecer o Porto da Barra na manhã de terça.

"Eu gosto muito de Salvador. O Mercado Modelo é um dos lugares mais bonitos da cidade e tem uma variedade incrível de coisas para os visitantes. Agora, queremos conhecer as praias de Salvador, das quais tanto ouvimos falar", disse ele.

adblock ativo