Navios de guerra chegam a Salvador para a Copa

Chegam a Salvador neste domingo, 1º, dois navios de guerra da Marinha do Brasil, que realizam a defesa marítima da capital durante a Operação Copa do Mundo 2014.

As fragatas Niterói e União concluíram uma série de exercícios preparatórios iniciada no dia 19 de maio. A chamada Operação Tropicalex/Copa-2014 foi realizada da bacia petrolífera de Campos até Salvador.

A partir do dia 12 de junho, a Niterói será empregada com mais cinco navios e 11 embarcações subordinadas ao Comando do 2º Distrito Naval para a defesa da capital baiana. Já a União deixa a a cidade na manhã de segunda, 2, rumo a Natal, onde realizará a mesma tarefa durante a Copa.

De acordo com a Marinha, as fragatas estão equipadas com radares e sensores para vigilância aérea, de superfície e submarina, além de armamentos como o míssil antinavio MM-40 EXOCET; míssil antiaéreo ASPIDE; um canhão de 115 mm, com alcance de 22 Km; dois canhões antiaéreos automáticos de 40mm, com capacidade para neutralizar mísseis hostis; dois lançadores triplos para torpedos Mk-46; e lançador de foguetes antissubmarino. Cada navio desloca 3.700 toneladas e conta com uma tripulação de 217 homens.

Durante a Copa do Mundo, os navios realizam o controle de área marítima, monitorando todo o tráfego de embarcações nas áreas litorâneas das cidades-sede, com o objetivo de combater e neutralizar as irregularidades detectadas a partir do mar.

