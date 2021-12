Navio veleiro da Marinha atrai multidão ao Comércio

No último dia de visitação pública, o navio veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, atraiu uma multidão, na tarde deste domingo, 19, ao Porto de Salvador, no Comércio, em Salvador. Devido ao alto número de pessoas e ao calor, muita gente desistiu de entrar.

De acordo com o marinheiro Douglas de Souza Santos, até as 16h30 deste domingo, cerca de cinco mil pessoas havia visitado a embarcação. A espera na fila durou, em média, uma hora e meia.

A advogada Débora do Nascimento Gomes, 47 anos, acompanhada do filho Breno Coelho Gomes, 5, não suportou e foi embora. "A fila está enorme e o sol muito quente. Aqui não tem nenhuma sombra e meu filho não está se sentindo bem. Uma pena", disse.

Construído na Holanda, o Cisne Branco é um veleiro do tipo "tall ship" (navio alto), com mastros que chegam aos 40 metros. Ele foi lançado ao mar em fevereiro de 2000, quando fez a primeira viagem, percorrendo a Rota do Descobrimento, de Portugal ao Brasil.

Salvador é um dos 14 portos a serem visitados pelo navio em 2015. O objetivo é estreitar os laços de amizade entre a Marinha do Brasil e as "marinhas amigas" de outras partes do mundo.

adblock ativo