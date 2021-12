Navio-patrulha Amazonas abre à visitação em Salvador

O navio-patrulha oceânico Amazonas atracou no Porto de Salvador no final da manhã de terça-feira, 25. A embarcação ficará na cidade até o próximo dia 30 e estará aberta à visitação pública no próximo sábado, 29, das 13 às 17h30.



Adquirida junto ao Reino Unido, a embarcação foi incorporada à Armada da Marinha do Brasil em junho deste ano. Com o propósito de patrulhar as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), o navio executa diversas tarefas, dentre as quais a simulação de situações de conflito, fiscalização do litoral, áreas marítimas costeiras e plataformas de exploração de petróleo no mar.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Marinha, o barco ainda é responsável por contribuir para a defesa de portos e no combate a atividades ilícitas, como pesca ilegal, contrabando, narcotráfico ou ainda a poluição do meio ambiente marinho.

Roteiro

Salvador é a segunda cidade brasileira visitada pelo Amazonas, que atracou em Natal (RN) no último dia 19, depois de uma travessia a partir de Portsmouth, Reino Unido.

Durante a viagem, a tripulação do navio realizou exercícios de demonstração de ações antipirataria e treinamentos de manutenção entre navios com a Guarda Costeira de Cabo Verde, a Força Naval do Benin, a Marinha da Nigéria e a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, além de visitas protocolares.

A embarcação foi projetada pela empresa BAE Systems Maritime - Naval Ships para atender às necessidades de fiscalização de extensas áreas marítimas.

A construção teve início em 2008 e foi finalizada em setembro de 2010. Até 2013, outros dois navios-patrulha serão incorporados à classe.

adblock ativo