Navio MSC Preziosa traz mais 4.363 turistas a Salvador

O navio MSC Preziosa traz a Salvador, no próximo dia 16 (domingo), um total de 4.363 turistas, que terão a oportunidade de visitar o Centro Histórico e conhecer um pouco mais sobre a arquitetura do século 18 e a cultura baiana preservada pela arte, música, dança e gastronomia.

Provenientes de Búzios, no Rio de Janeiro, os passageiros desembarcam no Porto de Salvador, passam o dia na capital e seguem viagem, no final da tarde, com destino a Fortaleza.

Na primeira semana de abril, o MSC Orchestra trouxe à capital baiana 3.173 passageiros, vindos do Rio, com destino a Recife. Com isso, o movimento no Porto de Salvador totaliza 7.536 turistas durante este mês, contribuindo para incrementar as vendas em lojas e restaurantes do Pelourinho.

Ao comentar, nesta sexta-feira, 7, sobre o fluxo de transatlânticos, o secretário estadual do Turismo, José Alves, afirmou que a Bahia está preparada para bem receber os visitantes, oferecendo serviços de qualidade.

