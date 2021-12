Navio-escola está aberto para visitação pública nesta sexta

Atracado no Porto de Salvador, o navio-escola Brasil, da Marinha do Brasil, ficará aberto a visitação pública nesta sexta-feira, 28, das 14h às 17h. A embarcação é utilizada para realizar a Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM), que tem o objetivo de complementar a experiência prática de formação de futuros oficiais.

A ação visa à capacitação profissional e cultural dos jovens que representam o país em diversos portos visitados, buscando firmar laços com nações amigas.

Desde o dia 23 de junho a 17 de dezembro deste ano, o navio realiza o roteiro em 17 portos por 12 países. Durante a viagem, serão ministradas aulas práticas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval. Ao término da viagem, os guardas-marinha serão nomeados segundos-tenentes e distribuídos por todo o país.

Importância

Para o capitão de fragata Flávio Almeida, o navio-escola Brasil é essencial para a Marinha, tendo em vista que ele é responsável pela formação final dos futuros oficiais. "Além de ser uma escola itinerante, o navio serve como instrumento de apresentação da nação brasileira em diversos países", conta.

Ele disse ainda que, no período de visitação, as pessoas poderão conhecer a embarcação e conversar com os aspirantes sobre a rotina ao longo do processo de formação.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira.

