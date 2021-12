Navio-escola espanhol está aberto a visitação no Porto de Salvador

Publicado terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 22:45 h | Atualizado em 18/10/2016, 21:24 | Autor: Franco Adailton ouvir

Baianas recepcionam tripulantes de embarcação amarrando-lhes no braço as tradicionais fitinhas do Bonfim - Foto: Luciano da Matta l Ag. A TARDE