Navio-escola de Portugal recebe visitas até esta quinta

Quem quiser conhecer um grande veleiro que foi construído em 1937 na Alemanha, confiscado pelos Estados Unidos após o final da 2ª Guerra Mundial, cedido ao Brasil em 1948 e que, desde 1962, pertence a Portugal, tem que ir até esta quinta-feira, 28, ao Porto de Salvador, na região do Comércio, onde a embarcação, batizada de NRP Sagres, está atracada.

A visitação será permitida nesta quinta das 13h às 16h. Às 18h, a embarcação, um navio-escola de 90 metros de comprimento, segue viagem para o Rio de Janeiro, onde servirá de "casa de Portugal" para atletas e autoridades portuguesas durante o período da Olimpíada Rio 2016.

"Foi feita uma parceria entre a Marinha Portuguesa e o Comitê Olímpico de Portugal. Durante a Olimpíada, vai ser a Casa de Portugal para conferências e eventos", destacou o comandante da embarcação, António Manuel Gonçalves.

O NRP Sagres sempre funcionou como um navio-escola, onde são feitas viagens de instrução para que futuros oficiais da Marinha portuguesa possam pôr em prática o aprendizado.

Ao Brasil, ele foi cedido por conta de danos que submarinos alemães tinham feito na frota brasileira e chamado de Guanabara. Em seguida, foi vendido em 1962 para Portugal, quando recebeu o novo nome.

Além de navio-escola, a embarcação tem como objetivo também fortalecer laços com marinhas estrangeiras e divulgar a cultura portuguesa. A tripulação é formada por 128 militares. Nesta viagem, foram incluídos 44 cadetes da Escola Naval portuguesa e outros nove estrangeiros de países como Espanha, Inglaterra, Marrocos e Angola.

A embarcação acumula números significativos: já fez três voltas ao mundo, esteve em 166 portos diferentes em 60 países, veio inúmeras vezes ao Brasil e, em todas elas, aportou em Salvador e cruzou vários canais famosos, como o do Panamá. É, também, a embarcação mais condecorada da Marinha Portuguesa e a única de Portugal a receber honraria de um país estrangeiro (Cabo Verde).

O navio saiu da Europa em 21 de junho e foi para a Cidade da Praia, em Cabo Verde. De lá até Salvador, levou 13 dias atravessando o Oceano Atlântico. Aportou em Recife (PE) e, após quatro dias de navegação, chegou à capital baiana.

Agora, serão mais seis dias até o Rio de Janeiro e outros 19 dias para um retorno até Cabo Verde. Desta vez, vai atracar na cidade de Mindelo. Segundo o comandante português, da África até o Brasil, a viagem ocorreu sem incidentes.

"Foi tranquilo. Tivemos vento favorável. As condições boas para navegar à vela. Fizemos a maior parte do tempo à vela", contou Gonçalves.

Brasileiro

Além da embarcação portuguesa, turistas e soteropolitanos poderão conhecer também o navio-escola Brasil, da Marinha do Brasil, construído em 1981 e que atracou nesta quarta, 27, no Porto de Salvador. As visitas poderão ser realizadas nesta quinta, e sexta, 29, das 14h às 17h.

Até 18 de dezembro deste ano, a viagem de instrução da Marinha brasileira percorrerá 18 portos em 15 países, como Alemanha, Espanha, Holanda, Inglaterra, Jamaica e Suécia.

Ao final da viagem, os guardas-marinha serão nomeados segundos-tenentes e distribuídos por todo o país, nos diversos navios e organizações militares da instituição.

adblock ativo