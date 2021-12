Navio-Escola de Portugal é aberto a visitação em Salvador

O veleiro Navio-Escola Sagres estará aberto a visitação do público no porto de Salvador, localizado na região do Comércio. As visitas podem ser feitas nesta quarta-feira, 27, entre 10h30, 13h e 22h, e na quinta, 28, das 13h às 16h.

A embarcação partiu de Lisboa, em Portugal, no último dia 21, e fez escala em Cabo Verde e Recife, antes de atracar na capital baiana. O navio fica até esta quinta quando segue viagem para o Rio de Janeiro.

No NRP Sagres, encontram-se embarcadas 190 pessoas de 12 nacionalidades, entre elas a velejadora portuguesa Joana Pratas, que participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996), Sidney (2000) e Atenas (2004).

NRP Sagres é um grande veleiro com 90 metros de comprimento (Foto: Marinha Portuguesa | Divulgação)

'Embaixada Itinerante de Portugal'

De acordo com o comandante, capitão Antônio Manuel Gonçalves, a tripulação é formada por 134 militares, com mais 44 cadetes do 2º ano da Escola Naval entre os quais seis cadetes dos países lusófonos (Cabo Verde, Angola e Moçambique) e nove cadetes de Marinhas estrangeiras (Angola, Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, Inglaterra, Marrocos, Tunísia e Turquia).

A principal missão do veleiro é assegurar a formação marinheira dos futuros oficiais da Marinha portuguesa, da qual a embarcação faz parte há 54 anos, complementando a componente técnica e acadêmica ministrada na Escola Naval.

O navio também representa o país e a Marinha no estrangeiro, desempenhando o papel de Embaixada Itinerante de Portugal, destacando-se este ano a sua estadia no Rio de Janeiro, onde será a casa portuguesa durante os Jogos Olímpicos.

Há 79 anos navegando pelos mares do mundo, o NRP Sagres é um veleiro com 90 metros de comprimento, três mastros e armação em barca. Ele foi construído em estaleiros da Alemanha.

