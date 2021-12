Navio Cisne Branco fica aberto à visitação em Salvador

O navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública neste sábado, 18, e domingo, 19, das 14h às 17h30, no Porto de Salvador, localizado na Avenida da França, no bairro do Comércio. A entrada é gratuita.

Construído na Holanda, o Cisne Branco é um veleiro do tipo "tall ship" (navio alto), com mastros que chegam aos 40 metros de altura. Foi lançado ao mar em fevereiro de 2000, quando fez a primeira viagem, percorrendo a Rota do Descobrimento, de Portugal ao Brasil, em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil.

Salvador é um dos 14 portos a serem visitados pelo Cisne Branco em 2015, durante a comissão Euro-América. O objetivo é estreitar os laços de amizade entre a Marinha do Brasil e as "marinhas amigas" de outras nações.

<GALERIA ID=19988/>

adblock ativo